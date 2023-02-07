الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنسبة نجاح 74.13%.. اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية فى المنيا

أبو زيد يعتمد نتيجة
أبو زيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية

اعتمد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ نيابة عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%، بحضور المهندس حمدى السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، مؤكدا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.


من جانبه، أوضح حمدي السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالبا، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً، بنسبة نجاح 74.13%.

أبو زيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية
أبو زيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية
أبو زيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية
أبو زيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية
نائب محافظ المنيا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الاعدادية المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ

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