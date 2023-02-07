الثلاثاء 07 فبراير 2023
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محافظات

«تعليم البحر الأحمر»: إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية غدا

الدكتور هشام منير
الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، غدا الأربعاء، بعد إنهاء المراجعة النهائية للدرجات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات له، أن سيتم تحديد موعد مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لاعتماد النتيجة ظهر غد الأربعاء وإعلانها على الصفحة الرسمية للمديرية .

 وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم فى العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع الطلاب، مؤكدًا على عدم إهمال أي جزء مُجاب عنه من قبل الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر وزارة التربية والتعليم

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