الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية: نشاركُ الشعبَين السورى والتركى مشاعرَ الألم

اندريه زكي
اندريه زكي

أعربت الطائفة الإنجيلية في مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، عن حزنها وألمها البالغ إزاء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، أمس الاثنين، مخلفًا دمارًا كبيرًا ومئات الضحايا والمصابين.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ السوري والشعب التركي مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معهما في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

وكان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية بشبرا، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس السنودس، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والأسقف عادل هارون، رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة، والقس عيد صليب، رئيس المجمع المعمداني المستقل. كما شارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم الدكتور فريدي البياضي، والأستاذ إيهاب الطماوي، والأستاذ أبانوب عزت عزيز، وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بشبرا على تجديدات الكنيسة، والاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تأسيسها، كما قدم التهنئة لراعي الكنيسة.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "سعيد وفخور بتاريخ الكنيسة الإنجيلية بشبرا، والكنيسة المجيدة التي أحلم بها، هي التي تعبر إلى المستقبل، وتبني الجسور مع الشباب، وتتوحد مع المهمشين وتنكسر مع المنكسرين، وتندمج وتتفاعل وتتغير، ملح وخميرة ونور".

كما تناول برنامج الحفل فقرة ترنيم لفريق الترنيم بالكنيسة، وقراءات من الكتاب المقدس، وكلمات التهنئة من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعدد من السادة الحضور.

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