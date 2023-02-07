الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

جريدة الدستور

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية منذ قليل بعد اعتمادها من اللواء ابراهيم أبو ليمون المحافظ ، وتوفر المحافظة نتيجة اعدادية المنوفية في جميع مدارس المحافظة بالمجان لجميع الطلاب.

ويوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس، وتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس على أن يتم توزيعها على جميع مدارس المحافظة خلال ساعات وتوفيرها مجانًا للطلاب. 

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة اعدادية المنوفية 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ عدد الحاضرين لامتحانات الشهادة الاعدادية  (82534) طالبا . 

وبلغ إجمالى عدد طلاب الشهادة الاعدادية الذين تقدموا للامتحانات خلال العام الدراسي الجاري بلغ 82 ألف و 654  طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وبدأت محافظة المنوفية في استعدادها لبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد المقبل وحسب  مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية فإن استعدادات المديرية لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 عبر الدستور برقم الدستور

ورغم زيادة بحث الطلاب وأولياء الاموور عن نتيجة إعدادية المنوفية عبر البوابة الالكترونية المنوفية إلا أن المدارس ستوفرها للطلاب مجانًا عقب توزيع المديرية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس على جميع مدارس المحافظة ولن يتم إتاحتها إلكترونيا عبر البوابة الالكترونية المنوفية. 

نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية بالاسم عبر الدستور

ينشر موقع جريدة الدستور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الدخول عبر الرابط التالي 

https://natiga.dostor.org/47/  ، ثم كتابة رقم جلوس طالب الشهادة الاعدادية ، والكود الذي يظهره أمامه على الشاشة ثم اضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية . 

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موعد نهاية إجازة نصف العام 2023 وبدء الفصل الدراسي الثاني

وبعد دقائق قليلة من اعتماد محافظ المنوفية نتيجة إعدادية المنوفية زاد بحث الطلاب وأولياء الامور عنها بهذه الكلمات البحثية «  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالإسم فقط - نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية إدارة السادات التعليمية - درجات الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية - الدرجات -  توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي – 

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2023 برقم الجلوس -  نتيجة اعدادية المنوفية -  نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية -  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول 2023 » . 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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