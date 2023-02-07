رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية منذ قليل بعد اعتمادها من اللواء ابراهيم أبو ليمون المحافظ ، وتوفر المحافظة نتيجة اعدادية المنوفية في جميع مدارس المحافظة بالمجان لجميع الطلاب.

ويوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس، وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس على أن يتم توزيعها على جميع مدارس المحافظة خلال ساعات وتوفيرها مجانًا للطلاب.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة اعدادية المنوفية 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وبلغ عدد الحاضرين لامتحانات الشهادة الاعدادية (82534) طالبا .

وبلغ إجمالى عدد طلاب الشهادة الاعدادية الذين تقدموا للامتحانات خلال العام الدراسي الجاري بلغ 82 ألف و 654 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وبدأت محافظة المنوفية في استعدادها لبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد المقبل وحسب مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية فإن استعدادات المديرية لبدء الفصل الدراسى الثانى والإنتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.

ورغم زيادة بحث الطلاب وأولياء الاموور عن نتيجة إعدادية المنوفية عبر البوابة الالكترونية المنوفية إلا أن المدارس ستوفرها للطلاب مجانًا عقب توزيع المديرية لـ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس على جميع مدارس المحافظة ولن يتم إتاحتها إلكترونيا عبر البوابة الالكترونية المنوفية.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية بالاسم عبر الدستور

ينشر موقع جريدة الدستور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الدخول عبر الرابط التالي

https://natiga.dostor.org/47/ ، ثم كتابة رقم جلوس طالب الشهادة الاعدادية ، والكود الذي يظهره أمامه على الشاشة ثم اضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية .

وبعد دقائق قليلة من اعتماد محافظ المنوفية نتيجة إعدادية المنوفية زاد بحث الطلاب وأولياء الامور عنها بهذه الكلمات البحثية « نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالإسم فقط - نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية إدارة السادات التعليمية - درجات الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية - الدرجات - توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي –

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