الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: الدولة أنفقت 17مليار جنيه فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة انفقت 17 مليار جنيه على مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى الآن، لافتا إلى أن موازنة الصحة زادت خلال السنوات الماضية أكثر من 300 %.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى سويف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن ما تم إنفاقه على منظومة الصحة هو 60 مليار جنيه، كما تم إنشاء أكثر من 60% من حجم المستشفيات بوزارة الصحة وإنفاق 30 مليار جنيه على منظومة الصحة للمستشفيات الجامعية للصيانة والتجديد.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن إجمالى العمليات التى تم إجراءها بلغ مليون و576 ألف و700 وهى تدخل بداية من شهر يوليو عام 2013 حتى الآن، كما استفاد 84 ألف و64 مواطنا من عمليات جراحة العظام، و67 ألف مواطن أجروا عمليات قلب مفتوح، و500 ألف مواطن أجروا لهم عمليات القسطرة القلبية.  

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