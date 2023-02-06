أحمد الطاهرى: التوصيف الأكثر قربًا للعلاقات المصرية السعودية «الحتمية الاستراتيجية»

قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن التوصيف الأكثر قربًا للعلاقات المصرية السعودية "الحتمية الاستراتيجية".

وأضاف أحمد الطاهري، خلال البرنامج، أن "الحتمية الاستراتيجية" بين مصر والسعودية وهو التوصيف الأفضل لتفسير تلك العلاقات، لأنها نقطة ارتكاز لمنظومة العمل العربى المشترك، والكتلة الصلبة في الأمن الإقليمى العربى.

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية يتم وصفها بعلاقات تاريخية وعلاقات أخوة وعلاقات تفاهم وتعاون وعلاقات استراتيجية، فهى علاقات محكومة بثقل القاهرة والرياض، خاصة أن المشهد السياسى العالمى يشهد مرحلة حركة سريعة، وهذا يؤكد الحتمية الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

ولفت إلى أن موازين القوة والقدرة في الشرق الأوسط فرضت الحتمية الاستراتيجية قبل أن ينسجها تاريخ طويل من المواقف المشرفة بروابط أخوة حقيقية.