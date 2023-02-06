الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد الطاهرى: التوصيف الأكثر قربًا للعلاقات المصرية السعودية «الحتمية الاستراتيجية»

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن التوصيف الأكثر قربًا للعلاقات المصرية السعودية "الحتمية الاستراتيجية".

وأضاف أحمد الطاهري، خلال البرنامج، أن "الحتمية الاستراتيجية" بين مصر والسعودية وهو التوصيف الأفضل لتفسير تلك العلاقات، لأنها نقطة ارتكاز لمنظومة العمل العربى المشترك، والكتلة الصلبة في الأمن الإقليمى العربى.

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية يتم وصفها بعلاقات تاريخية وعلاقات أخوة وعلاقات تفاهم وتعاون وعلاقات استراتيجية، فهى علاقات محكومة بثقل القاهرة والرياض، خاصة أن المشهد السياسى العالمى يشهد مرحلة حركة سريعة، وهذا يؤكد الحتمية الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

ولفت إلى أن موازين القوة والقدرة في الشرق الأوسط فرضت الحتمية الاستراتيجية قبل أن ينسجها تاريخ طويل من المواقف المشرفة بروابط أخوة حقيقية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمي للأخوة الانسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم