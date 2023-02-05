عدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في سقوط فتاة من مسكن شقيقتها بـ 15 مايو

طالبت نيابة 15 مايو الجزئية اليوم، بحفظ التحقيقات فى سقوط فتاة من الطابق الثانى من شرفة مسكن شقيقتها، وذلك بعدما التأكد من عدم وجود شبهة جنائية بالحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال والدة الفتاة وقالت إنهم كان فى زيارة لمنزل شقيقة الفتاة المتوفية وحال تواجدهم بداخل المنزل محل الواقعة فوجئت بسقوط كريمتها من الطابق الثاني، أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية، ولم تتهم أحد.

وتبين من مناظرة الجثة أنها لفتاة عشرينية العمر مصابة بكسور ونزيف داخلي، وبكامل ملابسها.

وطالبت النيابة بيان الصفة التشريحية لمعرفة وتحديد سبب الوفاة وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو، إخطارا من المستشفى مفادها استقبال جثة فتاة تدعي "جيلان وائل"، 21 سنة، مصابة بكسور ونزيف داخلي، ادعاء سقوطها من علو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.