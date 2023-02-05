الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة متهم بغسل 34 مليون جنيه

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 ايام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسـل 34 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم 34 مليون جنيه تقريبًا.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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