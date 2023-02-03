الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

الدولار
الدولار

ارتفع الدولار بشكل طفيف، اليوم الجمعة، ليحافظ على بعض الزخم بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا.
كان التداول ضعيفا نسبيا مع ترقب الأسواق لصدور أحدث بيانات أمريكية عن الوظائف في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تغير سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وارتفع الدولار مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.09 دولار في بداية التعاملات الأوروبية. لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.953 دولار، والذي سجله في سبتمبر.

txt

بسبب قوة الدولار.. أسعار الذهب تتجه لانخفاض أسبوعي


ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.5 و4.75 بالمئة، الأربعاء الماضي، وساعد التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة وتصريحات من البنك المركزي على تراجع الدولار إذ تحدو بالمستثمرين آمال في انتهاء دورة التشديد النقدي قريبا.
لكنه ارتفع بحدة أمس الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة. إلا أنه ألمح إلى إمكانية انتهاء التشديد النقدي بعد زيادة أخرى في مارس آذار، مما تسبب في تراجع اليورو.
وقال ألفين تان المحلل لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس، إن تقارير الأرباح الضعيفة نسبيا من عمالقة التكنولوجيا، أمازون وأبل وألفابت، دفعت المستثمرين إلى تجنب المخاطرة في الأسواق مما قد يدعم الدولار اليوم الجمعة، وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.89، وارتفع الين الياباني قليلا مقابل العملة الأمريكية عند 128.66.
 

txt

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-2-2023 فى مصر


وتترقب الأسواق، اليوم الجمعة، صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.22 دولار، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة، أمس الخميس، عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة؛ لكنه شدد على أن التضخم يظهر مؤشرات على التراجع.
وهبط الدولار الأسترالي 0.35 بالمئة عند 0.705 دولار. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي 0.35 بالمئة مقابل نظيره الكندي عند 1.336 دولار كندي.

الدولار بنوك مركزية اوروبا البنك المركزي الأمريكي التعاملات الأوروبية اليورو الاحتياطي الاتحادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

صور

المئات يؤدون صلاة الجمعة في معرض الكتاب

استمرار توافد المواطنين على معرض الكتاب

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أمريكى من احتمالات اندلاع تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم