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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-2-2023 فى مصر

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة  ٣- ٢- ٢٠٢٣ عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أيام ، حيث استقر سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري  خلال تعاملات اليوم عند 30,21 جنيه للبيع، كما استقرت أغلب أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه . 

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

وسجل متوسط سعر الشراء 30.21 جنيه مقابل 30.31 جنيه للبيع وفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري بمتوسط أسعار الصرف

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.13 جنيه للشراء ، و 30.23 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الدولار في بنك مصر : 30.13  جنيه للشراء ، و 30.23 جنيه للبيع . 

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.23 جنيه للشراء ، و 30.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB :  30.23 جنيه للشراء ، و 30.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة : 30.23 جنيه للشراء ، و 30.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان : 30.23 جنيه للشراء ، 30.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول : 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس : 30.23 جنيه للشراء، و 30.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي 30.23: جنيه للشراء ، و 30.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المشرق : 30.23 جنيه للشراء ، و 30.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك بلوم مصر : 30.23 جنيه للشراء ، 30.33 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

دولار أمريكى​ :      30.2174 جنيه للشراء ،           30.3129 جنيه للبيع . 

يورو​ :    33.2120 جنيه للشراء ،       33.3290 جنيه للبيع . 

جنيه إسترلينى​ :  37.2158   جنيه للشراء ،   37.3363 جنيه للبيع . 

الفرنك السويسرى​ : 33.2425  جنيه للشراء ،   33.3622 جنيه للبيع . 

100 ين يابانى​ :     23.5412  جنيه للشراء ،          23.6210 جنيه للبيع . 

سعر الدينار الكويتى​ :  99.1223  جنيه للشراء ،   99.4679 جنيه للبيع . 

سعر الدرهم الاماراتى​ :     8.2265 جنيه للشراء ، 8.2531 جنيه للبيع . 

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سعر الدولار أسعار العملات جنيه استرليني أسعار الفائدة اسعار العملات الاجنبية الدرهم الإماراتي البنك التجاري الدولي الدولار اليوم

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