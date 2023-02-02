الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزى: انخفاض فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2023/2022، شهد تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية "البترولية وغير البترولية"، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

 

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