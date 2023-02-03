الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب قوة الدولار.. أسعار الذهب تتجه لانخفاض أسبوعي

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، إذ استوعب المتداولون تصريحات البنوك المركزية العالمية بشأن رفع أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع في ظل قوة الدولار.

وبحلول الساعة "02:33" بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1916.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع اثنين بالمئة وسط عمليات بيع أمس الخميس مدفوعة بارتفاع الدولار وجني الأرباح.

ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 1915.80 دولار، واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بفضل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أقل، إذ أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبعدما رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد عام من الزيادات الحادة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس كما كان متوقعا.

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في غضون ذلك، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة، مما كبح أسعار الذهب، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.5232 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1020.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1655.60 دولار.

وفي وقت سابق، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متأثرة بخسائر في أسهم شركات التكنولوجيا بعد أرباح مخيبة للآمال لنظيراتها الأمريكية الكبرى خلال الليل أثارت من جديد المخاوف بشأن الطلب الاقتصادي العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش.

ومع هذا، يتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية، بفضل الارتفاع القوي أمس الخميس إذ فشلت رسالة البنك المركزي الأوروبي التي تمسكت بسياسة التشديد النقدي في إحباط آمال المستثمرين في قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة عالميا.

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وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6 بالمئة، وقاد التراجع انخفاض باثنين بالمئة تقريبا في سهم شركة إنفنيون، وهي من موردي أبل، بينما تراجع قطاع العقارات 1.5 بالمئة.
وانخفضت أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية أمازون وأبل وألفابت بين خمسة وستة بالمئة متأثرة بأرباح مخيبة للآمال، وهوى سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 4.7 بالمئة بعد توقعات بنمو متوسط في أرباح 2023.
فيما قفز سهم شركة توم توم الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية 9.4 بالمئة بعد رفع التوقعات لعام 2023 في أعقاب إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الرابع.

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وائل لطفي

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