حبس صاحب مخبز سياحى بتهمة الاستيلاء على 5 أطنان دقيق بلدى

قررت النيابة العامة بالقليوبية حبس صاحب مخبز سياحي 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استيلائه على 5,100 طن دقيق أبيض معبأ داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت مباحث التموين بالقليوبية، قد شنت حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة التى تضر بالبيئة.

أسفرت الحملة بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، عن ضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي "بدون ترخيص"- بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 5,100 طن دقيق أبيض معبأ داخل شكائر بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.