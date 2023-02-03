الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

طلاب
طلاب

يزداد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، مع إعلان النتيجة في عدد من المحافظات عن نتائج الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

نعرض لكم في التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، وكيفية الاستعلام عنها في حالة ظهورها.

حتى الآن لم تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية ومن المتوقع ظهورها قريبًا.

وفي حالة ظهورها يمكن الدخول على موقع مديرية تعليم القليوبية من هذا الرابط: 

https://natiga.qalubiaedu.org

والموجود فيه ترقبوا نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023م
 

مع العلم أن النتيجة المرفوعة على الموقع الآن هي نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي 2022م.

بالرابط المباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الفصل الدراسي الأول

وبمجرد ظهور النتيجة يمكن الاستعلام عنها إما برقم الجلوس أو بالاسم أي اسم الطالب أو باسم المدرسة أو الإدارة، 
ويتم اختيار الطريقة التي يمكن البحث بها ثم كتابتها في الخانة والضغط على كلمة بحث.
 

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 

مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مادة الرياضيات من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مواد لا تضاف للمجموع 

التربية الدينية من 40 درجة.
التربية الفنية من 20 درجة.
الحاسب الآلي من 20 درجة.

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