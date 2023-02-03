ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

يزداد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، مع إعلان النتيجة في عدد من المحافظات عن نتائج الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

نعرض لكم في التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، وكيفية الاستعلام عنها في حالة ظهورها.

حتى الآن لم تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية ومن المتوقع ظهورها قريبًا.

وفي حالة ظهورها يمكن الدخول على موقع مديرية تعليم القليوبية من هذا الرابط:

https://natiga.qalubiaedu.org

والموجود فيه ترقبوا نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023م



مع العلم أن النتيجة المرفوعة على الموقع الآن هي نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي 2022م.

وبمجرد ظهور النتيجة يمكن الاستعلام عنها إما برقم الجلوس أو بالاسم أي اسم الطالب أو باسم المدرسة أو الإدارة،

ويتم اختيار الطريقة التي يمكن البحث بها ثم كتابتها في الخانة والضغط على كلمة بحث.



توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مادة الرياضيات من 30 درجة والنجاح من 10 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية من 40 درجة.

التربية الفنية من 20 درجة.

الحاسب الآلي من 20 درجة.