الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-2-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر.. يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأداء الخمس صلوات المفروضة عليهم يوميًا، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى ، وتحرص الدستور على تقديم خدمة مواقيت الصلاة لقرائها في عدة محافظات .

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر 5:16  صباحًا

صلاة الظهر 12:08 مساءً

صلاة العصر 10: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:32 مساءً

صلاة العشاء  6:51 مساءً

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:22 صباحًا

صلاة الظهر 12:13 مساءً

صلاة العصر 3:13 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:55 مساءً. 

  

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:12 صباحًا

صلاة الظهر 12:04 مساءً

  صلاة العصر 3:05 مساءً

صلاة المغرب 5:28 مساءً

صلاة العشاء 6:47  مساءً.        

 

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 2-2-2023

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر 5:02 صباحًا 

صلاة الظهر 11:56 صباحًا 

صلاة  العصر 3:01 مساءً

صلاة المغرب 5:24 مساءً

صلاة العشاء 6:41 مساءً

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

صلاة الفجر 5:06  صباحًا

صلاة الظهر 12:02 مساءً

صلاة العصر 11: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:49  مساءً

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