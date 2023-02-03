مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-2-2023 فى مصر
مواقيت الصلاة اليوم في مصر.. يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأداء الخمس صلوات المفروضة عليهم يوميًا، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى ، وتحرص الدستور على تقديم خدمة مواقيت الصلاة لقرائها في عدة محافظات .
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر 5:16 صباحًا
صلاة الظهر 12:08 مساءً
صلاة العصر 10: 3 مساءً
صلاة المغرب 5:32 مساءً
صلاة العشاء 6:51 مساءً
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر 5:22 صباحًا
صلاة الظهر 12:13 مساءً
صلاة العصر 3:13 مساءً
صلاة المغرب 5:35 مساءً
صلاة العشاء 6:55 مساءً.
مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 5:12 صباحًا
صلاة الظهر 12:04 مساءً
صلاة العصر 3:05 مساءً
صلاة المغرب 5:28 مساءً
صلاة العشاء 6:47 مساءً.
مواقيت الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 5:02 صباحًا
صلاة الظهر 11:56 صباحًا
صلاة العصر 3:01 مساءً
صلاة المغرب 5:24 مساءً
صلاة العشاء 6:41 مساءً
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 5:06 صباحًا
صلاة الظهر 12:02 مساءً
صلاة العصر 11: 3 مساءً
صلاة المغرب 5:35 مساءً
صلاة العشاء 6:49 مساءً