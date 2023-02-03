مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-2-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة اليوم في مصر.. يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأداء الخمس صلوات المفروضة عليهم يوميًا، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى ، وتحرص الدستور على تقديم خدمة مواقيت الصلاة لقرائها في عدة محافظات .

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر 5:16 صباحًا

صلاة الظهر 12:08 مساءً

صلاة العصر 10: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:32 مساءً

صلاة العشاء 6:51 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:22 صباحًا

صلاة الظهر 12:13 مساءً

صلاة العصر 3:13 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:55 مساءً.

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:12 صباحًا

صلاة الظهر 12:04 مساءً

صلاة العصر 3:05 مساءً

صلاة المغرب 5:28 مساءً

صلاة العشاء 6:47 مساءً.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر 5:02 صباحًا

صلاة الظهر 11:56 صباحًا

صلاة العصر 3:01 مساءً

صلاة المغرب 5:24 مساءً

صلاة العشاء 6:41 مساءً

مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر 5:06 صباحًا

صلاة الظهر 12:02 مساءً

صلاة العصر 11: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:35 مساءً

صلاة العشاء 6:49 مساءً