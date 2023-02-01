إقبال كبير على إصدارات دار الإفتاء بمعرض القاهرة للكتاب

يشهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين إقبالًا كبيرًا وملحوظًا من روَّاد المعرض على إصدارات الدار، الذي شهد التفاعل معهم وإمدادهم بالتعريف بملخصات الكتب والإصدارات المشاركة في المعرض هذا العام.

ويحتوي جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب على العديد من إصدارات الدار، التي ترتكز على نشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة، وتتبنَّى الفكرَ الوسطيَّ والمنهجية العلمية المنضبطة، وتناقش أهمَّ المسائل والقضايا الأسرية.

كما يشتمل جناحُ دار الإفتاء هذا العام على العديد من الإصدارات، يأتي في مقدمتها

مجلد "موسوعة الفتاوى الإسلامية" الذي وصل عدد أجزائه إلى 54 جزءًا، وكذلك "موسوعة الأعمال الكاملة" للعلَّامة محمد فرج السنهوري، كما يعرض الجناح "سي دي" خاصًّا بموسوعة الفتاوى الإسلامية، وكتاب "الجهاد: مفهومه، ضوابطه، أحكامه"، وأيضًا "موسوعة الفتاوى المؤصلة" وتعرض في 8 أجزاء، وكتاب "الفتاوى الطبية"، وموسوعة "دليل الأسرة في الإسلام"، وكتاب "نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي"، وكتاب "تنظيم النسل وتحديده في الإسلام".

وتعتبِر دار الإفتاء مشاركتَها في معرض الكتاب فرصةً كبيرة لإيصال رسالتها وإصداراتها المتنوعة إلى أكبر عدد ممكن من القرَّاء والمثقفين، وهو ما تحرص عليه الدار منذ سنوات، حيث تقدِّم إصداراتها بأسعار في متناول الجميع، وتغطي كافة التساؤلات التي قد تَرِد على أذهان القرَّاء والباحثين من المتخصصين وغير المتخصصين.

ومن جانبه كشف محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، عن أنَّ جناح دار الإفتاء، يشهد إقبالًا متزايدًا كلَّ عام من قِبل الجمهور، موضحًا أنَّ هذا الإقبال يعكس ثقة الجمهور بواحدة من أهم المؤسسات الدينية في مصر ومخرجاتها الفكرية.

وأوضح مدير الإصدارات بدار الإفتاء أن الجناح يشهد أيضًا عرض "موسوعة السياسة الشرعية"، و"كتاب أحكام المسافر"، وكتاب "فتاوى النوازل- وباء كورونا"، وكتاب "فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام"، و"العلاقة بين المسلمين والمسيحيين"، وكتاب "فتاوى الشباب"، و"القضايا المتعلقة بالجندية"، وكذلك كتاب "مسيرة الفتوى في الديار المصرية"، وكتاب "قضايا وأحكام المسنين"، وكتاب "قضايا «فقه الدولة» من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية"، و"فتاوى وأحكام المعاملات المالية"، و"فقه الوطن والمواطنة"، وكتاب "قضايا تشغل الأذهان"، و"القضايا المتعلقة بالعقائد"، و"الأحكام المتعلقة بالجنائز والمقابر"، وكتاب "القول الحسن في جواب القول لمن"، و"الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب"، و"القضايا المتعلقة بـ«ذوي الهمم»"، إضافةً إلى عرض مجلة دار الإفتاء المصرية.