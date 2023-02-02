مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 2-2-2023
يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بصورة يومية لإقامة الصلوات الخمس المفروضة، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي ولكنها بفروق بسيطة لاتتجاوز ٤ دقائق، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢-٢ -٢٠٢٣ .
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجرية 05:17 صباحًا
الشروق 06:46 صباحًا
أذان الظهر 12:09 مساءً
أذان العصر 03:10 مساءً
أذان المغرب 05:32 مساءً
أذان العشاء 06:52 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 05:20 صباحًا
الشروق 06:53 صباحًا
أذان الظهر 12:14 مساءً
أذان العصر 03:14 مساءً
أذان المغرب 05:35 مساءً
أذان العشاء 06:56 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجر 5:16 صباحاً
أذان الظهر 12:10 مساءً
أذان العصر 3:16 مساءً
أذان المغرب 5:38 مساءً
أذان العشاء 6:55 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 05:05 صباحًا
الشروق 06:30 صباحًا
أذان الظهر 12:02 مساءً
أذان العصر 03:12 مساءً
أذان المغرب 05:34 مساءً
أذان العشاء 06:50 مساءً
مواقيت الصلاة في شمال سيناء
أذان الفجر 05:09 صباحًا
الشروق 06:39 صباحًا
أذان الظهر 12:00 مساءً
أذان العصر 03:01 مساءً
أذان المغرب 05:22 مساءً
أذان العشاء 06:43 مساءً