مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 2-2-2023

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بصورة يومية لإقامة الصلوات الخمس المفروضة، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي ولكنها بفروق بسيطة لاتتجاوز ٤ دقائق، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس ٢-٢ -٢٠٢٣ .

مواقيت الصلاة في القاهرة



أذان الفجرية 05:17 صباحًا

الشروق 06:46 صباحًا

أذان الظهر 12:09 مساءً

أذان العصر 03:10 مساءً

أذان المغرب 05:32 مساءً

أذان العشاء 06:52 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 05:20 صباحًا

الشروق 06:53 صباحًا

أذان الظهر 12:14 مساءً

أذان العصر 03:14 مساءً

أذان المغرب 05:35 مساءً

أذان العشاء 06:56 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر 5:16 صباحاً

أذان الظهر 12:10 مساءً

أذان العصر 3:16 مساءً

أذان المغرب 5:38 مساءً

أذان العشاء 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 05:05 صباحًا

الشروق 06:30 صباحًا

أذان الظهر 12:02 مساءً

أذان العصر 03:12 مساءً

أذان المغرب 05:34 مساءً

أذان العشاء 06:50 مساءً

مواقيت الصلاة في شمال سيناء

أذان الفجر 05:09 صباحًا

الشروق 06:39 صباحًا

أذان الظهر 12:00 مساءً

أذان العصر 03:01 مساءً

أذان المغرب 05:22 مساءً

أذان العشاء 06:43 مساءً