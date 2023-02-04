السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تطلق تدريبا لكرة السلة للشباب المصري

كرة السلة
كرة السلة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر عن بدء تدريبات رياضة "كرة السلة" لمحبيها من الشباب المصري، وذلك تبعا لأكاديمية "اخلاق في الجول" التابعة للكنيسة بمدرسة سان جورج بميدان المحكمة بحي مصر الجديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ريال مدريد ومانوس اونيدس.

وترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، يوم الخادم، التي نظمته اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.

شارك في اليوم صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مسؤول اللجنة، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها غبطة البطريرك، أعقبها كلمة من نيافة الأنبا دانيال، أوضح فيها دور اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، والخدمات التي تقدمها، واللجان التابعة لها.

وقدم نيافة الأنبا باخوم، محاضرة حول وثيقة قداسة البابا فرنسيس في لقاء معلمي التعليم المسيحي بروما، سبتمبر 2022، تلاها عدد من الترانيم الروحية.

وانتهى اليوم بحوار مفتوح بين غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والخدام الحاضرين، حيث استمع غبطته إلى احتياجات وتساؤلات مسؤولي خدمة التربية الدينية، مؤكدًا لهم أهمية نقل الإيمان المسيحي، وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية إلى مخدوميهم، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

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