رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي

تصدرت بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور والطلاب، وتستمر عمليات البحث على محركات البحث والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب من المرحلة الابتدائية والاعدادية بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور والطلاب من المرحلة الابتدائية والإعدادية لعام 2023 لمعرفة النتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء عملية تصحيح إجابات الطلاب بعد الانتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بهم للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023، لذلك يرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية جميع التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بالرقم القومي إلكترونياً، وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

خطوات استخراج النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي 2023

وتستطيع الآن أن تقوم بعملية الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي للطالب.

1 - عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي إلكترونياً عبر هذا الرابط هنا.

2 - تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة.

3 - يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم. اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي.

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي