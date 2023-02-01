رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2023

يترقب العديد من أولياء الأمور والطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الجيزة، برقم الجلوس والرقم القومي، وتتجه محركات البحث نحو رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2023

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الانتهاء من أعمال التصحيح، واعتماد النتيجة منذ ساعات قليلة، مؤكدًا إتاحتها على البوابة الاليكترونية لمحافظة الجيزة (من هنا).

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

وأكد المحافظ أنه جاء ترتيب الإدارات كالتالي:

المركز الأول الدقي، بينما جاء الهرم مركز ثاني، وجنوب الجيزة المركز الثالث، وجاء الوراق مركز رابع، والشيخ زايد مركز خامس، بينما جاءت إدارة العمرانية مركز سادس، والصف مركز سابع، والثامن العجوزة، والتاسع، أطفيح، والعاشر شمال الجيزة، الحادي عشر 6 أكتوبر.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، وبلغت نتيجة النجاح 95% وبلغت نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع 98,61%.

وأكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أن هناك تنسيق بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشتركة تستهدف رصد الدرجات دون أي مشكلات أو عقبات، لضمان عدم التلاعب في الدرجات وتحقيق مبدء الشفافية.

وأشار المحافظ إلى أن النتيجة تختلف هذا العام عن العام الماضي، من حيث الإدارات التي حصلت على المراكز، مؤكدًا أن إدارة الدقي التعليمية حصدت المركز الأول، بين إدارات التعليم بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن هناك تنافسية بين الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأن النتيجة ستكون متاحة أمام الجميع في أقرب وقت.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الدرجات التي تم رصدها كلها وفقًا لنموذج الإجابات المعتمد، لافتة إلى أنه روعي فيها درجات الرأفة للطلاب، دون وقوع ظلم على أحد.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة الجيزة سيتم إتاحتها للطلاب من خلال رقم الجلوس والرقم القومي عبر البوابة الاليكترونية لمحافظة الجيزة، خلال ساعات.

ومن المقرر أن تتاح الشهادة والدرجات المعتمدة عبر البوابة الرئيسية للمحافظة، ووزارة التربية والتعليم خلال ساعات، عقب اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس، والرقم القومي في أي وقت.