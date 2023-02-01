الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة 2023

محافظ الجيزة يعتمد
محافظ الجيزة يعتمد شهادة الإعدادية

يترقب العديد من أولياء الأمور والطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الجيزة، برقم الجلوس والرقم القومي، وتتجه محركات البحث نحو رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2023

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الانتهاء من أعمال التصحيح، واعتماد النتيجة منذ ساعات قليلة، مؤكدًا إتاحتها على البوابة الاليكترونية لمحافظة الجيزة (من هنا).

وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

وأكد المحافظ أنه جاء ترتيب الإدارات كالتالي:

المركز الأول الدقي، بينما جاء الهرم مركز ثاني، وجنوب الجيزة المركز الثالث، وجاء الوراق مركز رابع، والشيخ زايد مركز خامس، بينما جاءت إدارة العمرانية مركز سادس، والصف مركز سابع، والثامن العجوزة، والتاسع، أطفيح، والعاشر شمال الجيزة، الحادي عشر 6 أكتوبر.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهني، وبلغت نتيجة النجاح 95% وبلغت نسبة النجاح في مدارس الصم وضعاف السمع 98,61%.

وأكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أن هناك تنسيق بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشتركة تستهدف رصد الدرجات دون أي مشكلات أو عقبات، لضمان عدم التلاعب في الدرجات وتحقيق مبدء الشفافية.

وأشار المحافظ إلى أن النتيجة تختلف هذا العام عن العام الماضي، من حيث الإدارات التي حصلت على المراكز، مؤكدًا أن إدارة الدقي التعليمية حصدت المركز الأول، بين إدارات التعليم بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن هناك تنافسية بين الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأن النتيجة ستكون متاحة أمام الجميع في أقرب وقت.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن الدرجات التي تم رصدها كلها وفقًا لنموذج الإجابات المعتمد، لافتة إلى أنه روعي فيها درجات الرأفة للطلاب، دون وقوع ظلم على أحد.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بمحافظة الجيزة سيتم إتاحتها للطلاب من خلال رقم الجلوس والرقم القومي عبر البوابة الاليكترونية لمحافظة الجيزة، خلال ساعات.

ومن المقرر أن تتاح الشهادة والدرجات المعتمدة عبر البوابة الرئيسية للمحافظة، ووزارة التربية والتعليم خلال ساعات، عقب اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لتكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس، والرقم القومي في أي وقت.

الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة