رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس
تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول في جميع المحافظات، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي 2023، بالتزامن مع اعتماد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بنسبة نجاح 77.7%، واعتمادها في محافظة الجيزة بنسبة نجاح76.81% من قبل اللواء أحمد راشد.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات
ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في جميع المحافظات التي ظهرت بها النتائج حتى الآن، في إطار حرصنا على التيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميا.
وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام الدراسي "2022-2023، في كل محافظة على حدة بعد اعتمادها من المحافظين.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات، بعد اعتمادها، اليوم الأربعاء، من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح بلغت 77.7%.
ويمكن الاستعلام عن النتيجة من بوابة التعليم الأساسي من هنا.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة
كما أعلنت أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 76.81%.
فيما بلغت نسبة النجاح في نتيجة القسم المهنى 95.16%، ونسبة 100% للمكفوفين، وسجلت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات من هنا.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 76.8%، وفعلت رابط الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس من هنا.
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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول في جميع المحافظات
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