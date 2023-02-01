الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول في جميع المحافظات، قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي 2023، بالتزامن مع اعتماد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بنسبة نجاح 77.7%، واعتمادها في محافظة الجيزة بنسبة نجاح76.81% من قبل اللواء أحمد راشد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات 

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في جميع المحافظات التي ظهرت بها النتائج حتى الآن، في إطار حرصنا على التيسير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميا.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، خلال الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام الدراسي "2022-2023، في كل محافظة على حدة بعد اعتمادها من المحافظين.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

بعد اعتمادهما.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والجيزة رقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات، بعد اعتمادها، اليوم الأربعاء، من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح بلغت 77.7%.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من بوابة التعليم الأساسي من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

كما أعلنت أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 76.81%.

فيما بلغت نسبة النجاح في نتيجة القسم المهنى 95.16%، ونسبة 100% للمكفوفين، وسجلت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 76.8%، وفعلت رابط الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس من هنا.

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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول في جميع المحافظات

  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية الترم الأول اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا  
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية الترم الأول اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الفيوم  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الترم الأول  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول  اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول  اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة شمال سيناء  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023محافظة بني سويف اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية  اضغط هنا 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023محافظة كفر الشيخ اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط اضغط هنا 
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر2023 اضغط هنا.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

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الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

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