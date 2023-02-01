موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدًا أنه سيتم اعتمادها منتصف الأسبوع المقبل.

ومازالت أعمال التصحيح، ورد الدرجات والمراجعات النهائية، مستمرة، لضمان دقة المراجعة ورصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

ووجّه محافظ كفر الشيخ التحية لكل من شارك أعمال الامتحانات من بداية عقدها، وكذلك كل المشاركين في أعمال التصحيح، في القطاعات الثلاث، إضافة العاملين بالكنترولات، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.