الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

الإعدادية
الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 77.7%، وتفعيل موقع بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس.

نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أيمن موسى، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح ٧٧.٧%.

وأوضح أن احصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة جاءت كالتالي:-

سجلت نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للطلاب الصم وضعاف السمع ٩٧.٢% 

بلغت نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للطلاب المكفوفين ٨٤ % 

وسجلت نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب المدارس الدولية ٩٣.٢%.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية  ٦٠.٢ %.

فيما بلغت نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الرياضية ٥٣% .

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رابط بوابة التعليم الاساسي لنتائج الامتحانات 2023

في السياق ذاته، أعلن أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفعيل رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات 2023 للتيسير على الطلاب في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس، ويمكن الاطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي عبر رابط https://eduserv.cairo.gov.eg/.

ثانيًا: تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.

ثالثًا: يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

  • الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.
  • اختيار المرحلة الدراسية من بين:
  • ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي.
  • إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

رابعًا: اختيار العام الدراسي 2022 /2023.

خامسًا: اختيار الفصل الدراسي الأول.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

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