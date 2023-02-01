الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول 2023

الإعدادية
الإعدادية

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الأول 2023، حيث من المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من تصحيح اوراق الامتحانات وتجميع الدرجات.

وينتظر أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، اعتماد الننيجة رسميًا من محافظ الإسكندرية، وإعلانها بالأسماء وأرقام الجلوس.

الإنتهاء من رصد درجات امتحانات الإعدادية الإسكندرية 2023

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أنه تم الإنتهاء من تجميع درجات طلاب الشهادة الاعدادية بعد تصحيح جميع أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أنه من المحتمل إعلان النتيجة غدًا وذلك بعد اعتمادها من محافظ الإسكندرية.

إعلان نتيجة الترم الأول الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، تشديدات شملت موجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير، حيث أكد وكيل «تعليم الإسكندرية» على ضرورة مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب، ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على درجات الطلاب.

كما تم تطبيق العديد من الإجراءات منها حظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة داخل لجان التقدير.

وكلف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لجان النظام والمراقبة بالالتزام بمراجعة أوراق الإجابة، ورصد الدرجات بنوعيه الورقي والإلكتروني ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة تقدير الطلاب في جميع المواد.

وتقدم لامتحانات الإعدادية بمحافظة الإسكندرية هذا العام 107092 طالبًـا، لأداء الامتحانات بـ377  لجنة امتحانية بـ9 إدارات تعليمية، في الفترة من 21 وحتى 25 يناير الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل اللجان الامتحانية لضمان سلامة الطلاب، مع تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

الاعدادية الإسكندرية2023 رصد درجات امتحانات الإعدادية نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية تعليم الإسكندرية

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