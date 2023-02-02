الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية 2023

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 بعد  الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023 في عدد من المحافظات.
 

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

 

نعرض لكم في التقرير التالي التفاصيل الخاصة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، ونتيجة الطلاب في محافظة القاهرة.

 

وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية محمد الرشيدي فإن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة مازالت مستمرة حتى الآن في الكنترولات المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
 

ويكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس متاح من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية فور ظهورها واعتمادها من محافظ الشرقية.
 

 

يصل عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول بمحافظة الشرقية إلى 137250 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 746 لجنة امتحانية بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة والبالغ عددها 20 إدارة تعليمية.

ومن المتوقع ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بحلول الأسبوع القادم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 

مادة اللغة العربية من 40 درجة ودرجة النجاح من 20 

مادة العلوم من 20 درجة ودرجة النجاح من 10 

مادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15

مادة الرياضيات من 30 درجة ودرجة النجاح من 10 

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة ودرجة النجاح من 10

 

مواد لا تُضاف للمجموع 
 

التربية الدينية من 40
التربية الفنية من 20
الحاسب الآلي من 20
 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة 

 

ولطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ظهرت نتيجة امتحاناتهم ويمكن الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة واتباع الخطوات التالية 

الدخول على موقع النتيجة (من هنا).

كتابة الرقم القومي 
اختيار المرحلة الدراسية 
اختيار الصف الدراسي 
اختيار العام الدراسي 
اختيار الفصل الدراسي 
الضغط على عرض النتيجة 

 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة من خلال الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضي أو من رقم 5757 من أي محمول لمعرفة النتيجة.

txt

بنسبة نجاح 76.81%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

txt

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

 

رابط الاستعلام الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الإعدادية 2023 البوابة الألكترونية الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة