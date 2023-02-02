زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 بعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023 في عدد من المحافظات.



رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023

نعرض لكم في التقرير التالي التفاصيل الخاصة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، ونتيجة الطلاب في محافظة القاهرة.

وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية محمد الرشيدي فإن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة مازالت مستمرة حتى الآن في الكنترولات المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية.



ويكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس متاح من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية فور ظهورها واعتمادها من محافظ الشرقية.



يصل عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول بمحافظة الشرقية إلى 137250 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 746 لجنة امتحانية بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة والبالغ عددها 20 إدارة تعليمية.



ومن المتوقع ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بحلول الأسبوع القادم.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

مادة اللغة العربية من 40 درجة ودرجة النجاح من 20

مادة العلوم من 20 درجة ودرجة النجاح من 10

مادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة ودرجة النجاح من 15

مادة الرياضيات من 30 درجة ودرجة النجاح من 10

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة ودرجة النجاح من 10





مواد لا تُضاف للمجموع



التربية الدينية من 40

التربية الفنية من 20

الحاسب الآلي من 20



نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة

ولطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ظهرت نتيجة امتحاناتهم ويمكن الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة واتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع النتيجة (من هنا).

كتابة الرقم القومي

اختيار المرحلة الدراسية

اختيار الصف الدراسي

اختيار العام الدراسي

اختيار الفصل الدراسي

الضغط على عرض النتيجة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة من خلال الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضي أو من رقم 5757 من أي محمول لمعرفة النتيجة.