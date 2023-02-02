الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: الدفاع الفلبينية تسمح للجيش الأمريكى باستخدام 4 من قواعدها العسكرية

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، الخميس، التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يسمح للجيش الأميركي باستخدام 4 من قواعدها العسكرية وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

 

وكانت وسائل إعلام أميريكية ذكرت في وقت سابق، أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تتفاوض مع الفلبين من أجل تأمين الاتفاق الذي سينقل مجموعات من القوات الأميركية إلى مواقع في الفلبين.

 

«الحرة»: لويد أوستن يصل إلى الفلبين لمناقشة نشر القوات الأمريكية لمواجهة الصين

وقالت قناة "الحرة" الأمريكية، إن وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن وصل  الأربعاء، إلى الفلبين وذلك لإجراء محادثات حول نشر القوات الأمريكية في الفلبين.

 

ووفقا لقناة الحرة، فان لويد سوف ناقش مع الجانب الفلبيني، نشر  المزيد من الأسلحة في قواعد الجيش الفلبينى  بهدف تعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية المتزايدة تجاه تايوان وفي المحيطين الهندي والهادي.

 

وزير الدفاع الأمريكى يتوجه إلى كوريا الجنوبية 


 وسبق وأعلن البنتاجون، أن وزير الدفاع لويد أوستين، سيتوجه قريبا إلى كوريا الجنوبية والفلبين لبحث تعزيز الشراكة الدفاعية بين واشنطن وهاتين الدولتين.



وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي له: "بوسعي التأكيد أنه خلال الأسابيع القريبة سيزور الوزير أوستين جمهورية كوريا والفلبين للقاء مسئولين رفيعي المستوى وقادة عسكريين في البلدين".

وأشار إلى أن الزيارتين ستجريان، في الظروف عندما تواصل الولايات المتحدة والبلدان اللذان يعتبران حليفين رئيسيين، تعزيز الشراكة الدفاعية.

وأضاف أن هذه الجولة تؤكد مجددا التزامنا الثابت بالعمل سويا مع الحلفاء والشركاء من أجل وضع رؤية مشتركة لكيفية الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
 

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