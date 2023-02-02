أستاذ علم فيروسات يوضح أسباب زيارة وفد الاتحاد الإفريقى لمصر

أوضح الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أسباب زيارة وفد الاتحاد الإفريقي لإنتاج اللقاحات والأمصال لمصر.

وقال:"إن الزيارة تؤكد موقع مصر الاستراتيجي في المرحلة القادمة في انتاج اللقاحات، وتغطية الانتاج المحلي والانتاج على المستوى الإفريقي والعربي والذي يستطيع أن يكفي متطلبات تلك الدول بشكل كبير".

وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي كريم حاتم، أن الهدف الأساسي هو إضافة دول أفريقيا بنسبة تتجاوز الـ 50% من متطلبات اللقاح من خلال المصنع الذي تم إنشاءه في مدينة 6 أكتوبر التابع لفاكسيرا، والذي تم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه بعناية فائقة في إحضار كافة المعدات الحديثة التي تقوم بإنتاج اللقاحات المختلفة، ليس فقط لقاحات كورونا، وإنما مجموعة متعددة من اللقاحات التي تتميز بها فاكسيرا.

وأشار إلى أن الخط مجهز بتقنيات وكفاءة عالية جدًا، لافتاً إلى أنه تم افتتاح مجمع لوجستي يستوعب طاقة تخزينية تفوق الـ 150 مليون جرعة من اللقاح.