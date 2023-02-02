الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2-2-2023

مواد البناء
مواد البناء

سجلت أسعار مواد البناء وخاصة الحديد ارتفاع سعري جديد رغم التراجع العالمي في أسعارها مع حالة الركود الذي تعاني منه الأسواق مع ارتفاع معدلات التضخم.

 

وكانت شركات الحديد قد اتجهت يناير الماضي لرفع سعر الحديد ١٠٠٠ جنيه مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما ارتفعت أسعار الأسمنت أيضًا في نفس الشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، و سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2-2-2023

 

أسعار الحديد اليوم 

سجل سعر حديد عز : 26985 جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يصل للمستهلك بـ 28 ألف جنيه، بعد أن حركت شركة حديد عز أسعارها يناير الماضي، بزيادة تقترب من الـ1000 جنيه.

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سعر حديد المصريين 26.850 جنيه.

سعر حديد العشري 26.500 جنيه.

سعر الحديد من السويس للصلب 26.850 جنيها.

سعر حديد الكومي 27.200 جنيه.

سعر حديد الجارحي 27.000 جنيه .

سعر حديد بشاي 28.500 جنيه.

سعر حديد المراكبي 27.000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 27.000 جنيه.

سعر حديد العلا 27.000 جنيها.

 

سعر الاسمنت

سعر اسمنت الممتاز 1960 جنيه .

سعر اسمنت المسلح 1940 جنيه .

سعر أسمنت النصر 1900 جنيه .

سعر اسمنت التعمير 1700 جنيه .

سعر اسمنت المنيا 1910 جنيه .

سعر أسمنت المصريين 1720 جنيه.

سعر اسمنت الصعيد 1760 جنيه .

سعر اسمنت اسيوط 1750 جنيه .

سعر اسمنت النهضة 1750 جنيه .

سعر اسمنت وادي النيل 1840 جنيه .

سعر اسمنت المخصوص 1860 جنيه .

سعر اسمنت أسوان 1770 جنيه .

سعر اسمنت العسكري 1840 جنيه .

سعر اسمنت سيناء 42.5 1840 جنيه .

سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.

سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه .

سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه .

سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه .

سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه 

سعر اسمنت الواحة 1420 جنيه .

سعر اسمنت السويدى المقاوم 2000 جنيه 

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الحديد مواد البناء شركات الحديد الدولار البنك المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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