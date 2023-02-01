رابط التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023.. أعلنت عدد من مدريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظات، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسى الأول بعد اعتمادها رسميًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023، والتي تضمنت:

كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 وقيمتها 35 جنيه عن كل مادة.

ايصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمواد المراد التظلم منها.

طلب المواد المطلوب الإطلاع عليها.

تسليم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

تحديد موعد الإطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للإطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

يسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من التاسعة صباحًا.

يحظر استخدام الهاتف خلال الإطلاع.

إقرار كتابي على ولي الأمر أنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجلة مع إرفاق 2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

أما محافظة بورسعيد، فأعلنت من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس الثلاثاء، فتح باب التظلمات لأولياء الأمور، تيسيراً على الراغبين من طلاب الشهادة الإعدادية في التقدم بتظلم على نتيجة امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي “2022 - 2023”.

ودشنت المحافظة رابطًا إلكترونيًا، لأولياء الأمور لـ راغبي التظلم على نتيجة أبنائهم وتسجيل الرغبات في اختيار المواد الدراسية محل التظلم من خلال الضغط (هنــا).

جاءت البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية بضرورة ملء استمارة التظلم الإلكترونية، وتسجيل البيانات المطلوبة بكل دقة وطباعتها.

طريقة التظلم