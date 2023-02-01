الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الاعدادية
الاعدادية

رابط التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023.. أعلنت عدد من مدريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظات، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسى الأول بعد اعتمادها رسميًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول للعام 2022/2023، والتي تضمنت:

كيفية التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

  • سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 وقيمتها 35 جنيه عن كل مادة.
  • ايصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية بالمواد المراد التظلم منها.
  • طلب المواد المطلوب الإطلاع عليها.
  • تسليم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
  • تحديد موعد الإطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للإطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.
  • يسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من التاسعة صباحًا.
  • يحظر استخدام الهاتف خلال الإطلاع.
  • إقرار كتابي على ولي الأمر أنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجلة مع إرفاق 2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

أما محافظة بورسعيد، فأعلنت من خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أمس الثلاثاء، فتح باب التظلمات لأولياء الأمور، تيسيراً على الراغبين من طلاب الشهادة الإعدادية في التقدم بتظلم على نتيجة امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي “2022 - 2023”.

ودشنت المحافظة رابطًا إلكترونيًا، لأولياء الأمور لـ راغبي التظلم على نتيجة أبنائهم وتسجيل الرغبات في اختيار المواد الدراسية محل التظلم من خلال الضغط (هنــا).

جاءت البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية بضرورة ملء استمارة التظلم الإلكترونية، وتسجيل البيانات المطلوبة بكل دقة وطباعتها.

طريقة التظلم

  • تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر
  • تقديم صورة ضوئية لرقم جلوس الطالب.
  • تسليم الاستمارة والمستندات أعلاه إلى لجنة التظلمات بالدور الأرضي بديوان مديرية التربية والتعليم لتحديد موعد الاطلاع.
  • سداد الرسوم المقررة للتظلم عن كل مادة بمكتب المعاون المالي بديوان مديرية التربية والتعليم.
  • مكان الاطلاع بمدرسة الشهيد السيد عبد العال الرسمية للغات بجوار مستشفى عطاء.
الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 رابط التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية رابط التظلم التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

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