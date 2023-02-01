الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ارتفعت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، بعد أن تم الإعلان عن ظهورها ويسعى الطلاب وأولياء أمورهم للاطمئنان على نتيجة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة

نعرض لكم في التقرير التالي نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القاهرة من خلال الموقع المخصص لظهور النتيجة.

وبالدخول على رابط بوابة محافظة القاهرة الذي يتيح الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الجاري.

ويمكن الدخول على رابط النتيجة من هنا.

وبمجرد الدخول على الرابط التالي تظهر شاشة صغيرة موضحًا فيها..

ظهرت الآن، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، اتصل الآن على رقم 09000100 من أي خط أرضي أو من رقم 5757 من اي محمول لمعرفة النتيجة. 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال هذا الموقع بإتباع الخطوات التالية..

  • كتابة الرقم القومي
  • اختيار المرحلة الدراسية
  • اختيار الصف الدراسي
  • اختيار العام الدراسي
  • اختيار الفصل الدراسي
  • الضغط على عرض النتيجة 
     

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في كافة المحافظات

بنسبة نجاح 76.81%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

 

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 

  • مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة
  • مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.
  • مادة الرياضيات من 30 درجة والنجاح من 10 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة والنجاح من 10 درجة.

مواد لا تُضاف للمجموع 

التربية الدينية من 40
التربية الفنية من 20
الحاسب الآلي من 20

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 بنسبة نجاح 77.7%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190334طالب وطالبة حضر منهم  18520طالب وطالبة ونجح  143928طالب وطالبة.

وكذلك تم اعتماد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2% 
نتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 84 % 
نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 93.2% 
نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 60.2%
نتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 53% 

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رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

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