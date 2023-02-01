الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إشهار لعبة «المواى تاى» بالبحيرة يثير مناقشات «شباب النواب»

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض النائب طلبة النحال، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن إنشاء ملعب (حلبة) لممارسة رياضة المواي تاي بمركز شباب كوم حمادة- محافظة البحيرة، قائلا: "من الرياضات الجماهيرية بمركز كوم حمادة، ولكن نظرا لعدم وجود حلبة هناك 850 شابا ينتقلوا لمنطقة أخرى للتدريب".

وقال الدكتور علاء جاب الله، مدير الاتصال السياسي بوزارة الشباب: "عايزين إفادة من الاتحاد بأن مركز الشباب مشترك فى الاتحاد، مع الأخذ فى الاعتبار بأن الاتحاد حديث، وذلك لبدء العمل فى اتخاذ خطوات فعالة على أرض الواقع بشأن هذا الطلب".

وتساءلت النائبة آية مدنى، عن دور الوزارة فى دعم اللعبات الفردية، خاصة أن مصر تتميز بخروج أبطال فى اللعبات الفردية حققوا العديد من المراكز المتقدمة ورفعوا اسم مصر عاليا ومن ثم يجب أن يكون هناك دور للوزارة لدعم هذه اللعبات بصورة كاملة.

وقال النائب ثروت سويلم، إن هناك أشياء من الممكن أن يتم إنشاؤها من ميزانية مركز الشباب، خاصة أن التكلفة ليست كبيرة، ومن ثم من الممكن أن يتم تنفيذها من قبل ميزانية المركز.

وفى سياق متصل، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الوزارة معنية بالبحث عن احتياجات كل قرية وليس من المفترض أن تنتظر الوزارة التقدم بطلبات بشأن إنشاء ملاعب أو ما شابه، وأوصت اللجنة بمتابعة إجراءات القيد والتسجيل للبدء فى إجراءات التنفيذ للطلبة، وفق الاشتراطات القانونية.

النائب طلبة النحال مجلس النواب ملعب حلبة رياضة المواي تاي الرياضات الجماهيرية

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منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

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