الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد موسى: «إنشاء 16 ميناء جافًا فى مصر لخفض قيمة سلاسل الإمداد»

أحمد موسي
أحمد موسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أهمية الموانئ الجافة ودورها في خدمة المواطنين، والنقل اللوجيستي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم نقل البضائع من الموانئ البحرية إلى الجافة؛ عبر قطارات شحن، ودور ذلك في توفير المزيد من فرص العمل، وانخفاض أسعار السلع.

وتابع: "فيه حاجة هامة لينا كمصريين محدش بيتكلم عنها، فيه موانئ جافة أرضية مش موجودة في البحر، منها ميناء موجود في مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 176 مليون دولار، وهذه الموانئ لا تُكلّف الدولة المصرية دولارًا واحدًا".

وأشار إلى أن قطار نقل البضائع إلى الموانئ الجافة، يساهم في توفير عدد السيارات النقل التي تنقل هذه البضائع والحاويات، والحفاظ على البنية التحتية من الطُرق؛ حيث يستقبل ميناء 6 أكتوبر 3 قطارات يوميًا بحمولة 720 حاوية بضائع.

وأضاف أحمد موسى، أن الدولة ستُنشئ 14 ميناء جافًا على مستوى الجمهورية، منه ما سيتم تدشينه في سوهاج والفيوم وميناء أرقين على الحدود السودانية، وفي السلوم على الحدود الليبية، مؤكدًا أن السلع التي يتم استيرادها إلى مصر يُضاف إليها حوالي 30 أو 40% كُلفة سلاسل الإمداد، وأن هذه الموانئ ستُساهم في خفض قيمة سلاسل الإمداد.

 

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