الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بريطانيا: الهجوم الروسي في فوليدار‭ ‬لن يحقق تقدمًا كبيرًا على الأرجح

بريطانيا
بريطانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن هجوما روسيا جديدا كبيرا على بلدة فوليدار الأوكرانية يمكن أن يحقق مكاسب على المستوى المحلي، لكن ليس من المرجح أن يؤدي إلى تقدم عملياتي كبير.
وأوضحت الوزارة أن روسيا تهاجم البلدة التي تشتهر بتعدين الفحم بقوة لا يقل قوامها عن لواء، وهي وحدة تتألف عادة من عدة آلاف من الجنود.
وقالت إن "هناك احتمالا واقعيا أن تواصل روسيا تحقيق مكاسب محلية في القطاع. ومع ذلك، فمن المستبعد أن يكون لدى روسيا عدد كاف من القوات غير الملتزمة (بمهام) في المنطقة لتحقيق نجاح كبير من الناحية العملياتية".

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وأضاف أن قادة القوات الروسية يحاولون على الأرجح "إطلاق محور تقدم جديد" في الأراضي الباقية تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وإزاحة القوات الأوكرانية عن باخموت إلى الشمال، وهو التركيز الرئيسي للجهود الهجومية الروسية منذ شهور.
تقع فوليدار في أقصى الطرف الجنوبي للجبهة الشرقية في أوكرانيا، وتشرف على خطوط السكك الحديدية التي تنقل الإمدادات إلى القوات الروسية على الجبهة الجنوبية المجاورة. وصدت أوكرانيا عدة هجمات روسية على البلدة منذ بدء الحرب.
وقال المسؤول عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك، إن القوات الروسية قد ضمنت موطئ قدم داخل فوليدار منذ شن هجومها الأحدث هناك، فيما تقول كييف إنها صدت الهجوم.

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وفي وقت سابق، علقت السلطات الروسية ، على اقتراح الخبراء الأمريكيين إعلان منطقة منزوعة السلاح يى أوكرانيا.

وصرح نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، بأن "اقتراح الخبراء الأمريكيين خدعة لن تنطلي على موسكو مجددًا"، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

وقال جباروف فى تصريحات صحفية:"إنها خدعة أمريكية بحتة يحاولون مرة أخرى خداعنا، اقتراح خلق نوع من منطقة منزوعة السلاح، ما هي هذه المنطقة، وما الغرض منها؟".

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ولفت إلى أنه في تلك المنطقة ستنشط كافة مجموعات التخريب والاستطلاع في أوكرانيا والإرهابيين.

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