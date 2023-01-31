وزير الخارجية: نتطلع لأن تسهم مباحثاتنا مع روسيا في تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف، في موسكو، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

وأعرب شكري عن التطلع لأن تكون المباحثات مع لافروف، والاتصالات بين المسئولين المصريين والروس، تساهم في توحيد الرؤى وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي، :"نطلع أن تكون مباحثاتنا والاتصالات القائمة بين المسئولين في مختلف المستويات، تسهم في توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا وتعزيز العلاقات الثنائية".

وأكد وزير الخارجية ضرورة السعي إلى إيجاد حلول للتوترات بما يحقق المصالح المشتركة، وللحفاظ على المصالح المبنية على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل بين الأطراف.