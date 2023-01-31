الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البريطانى: بلادنا قادت العالم لدعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بلاده "قادت العالم" في دعمها لأوكرانيا وفي مواجهة روسيا.

وأكد سوناك - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية- أهمية دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بالقوات المسلحة والدفاع، فإن الأمر الذي يجب أن نفخر به حقًا جميعًا هو ما فعلته بلادنا لدعم كييف ومواجهة روسيا.

كما شدد على أن "هذا أمر قدنا العالم فيه وسنواصل القيام به"، وأن بلاده كانت ترسل دبابات من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا وكانت "أول دولة كبرى تعلن ذلك".

وأشار إلى أن الأمر أدى - من خلال المحادثات مع شركائنا في جميع أنحاء العالم - إلى أن دولًا أخرى مثل ألمانيا، والولايات المتحدة ودول أخرى قالت أيضًا إنها ستفعل الشيء نفسه "لذا فقد قدنا الجميع".

وأشار "هذا مهم حقًا لأنه سيوفر الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا لتحقيق المزيد من التقدم ضد روسيا خلال الجزء الأول من هذا العام"، لافتا إلى أن الحرب تؤثر على بلاده.

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وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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