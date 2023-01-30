أحمد موسى: الإفراج عن بضائع بقيمة 14.5 مليار دولار منذ ديسمبر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحياة عادت لطبيعتها في الموانئ المصرية لما كانت عليه قبل أزمة الدولار، لافتاً إلى أنه تم الإفراج عن جميع البضائع وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم الإفراج عن بضائع تجاوز قيمتها الـ14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وأكد “موسى” أن ذلك له دلالات إيجابية على الاقتصاد المصري، ويشير إلى انتهاء أزمة الدولار في مصر.

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن أبرز الأخبار المحلية في فقرة "أخبارنا إيه"، وكان أهم هذه الأخبار، أن الدولار يتخطى حاجز الـ 30جنيهًا بتعاملات البنوك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن وقف شهادات الـ 25% ، لافتاً إلى أن الحصيلة تسجل 290 مليار جنيه، حيث حققوا أكثر من 60% من المستهدف من حصيلة هذه الشهادات.