الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

تصدر رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول برقم الجلوس قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات ثانية ثانوي عام 2023 خلال الأيام الماضية، تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اقتراب أعمال تصحيح الامتحانات من الانتهاء، تمهيدًا لتجهيز النتيجة واعتمادها رسميا قريبا.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني لطلبة ثانية ثانوي لم يتم تحديده بصورة نهائية حتى الآن؛ لاستمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

ورجحت المصادر ظهور نتيجة ثانية ثانوي 2023الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر انتهاء إجازة نصف العام يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023، على أن تبدأ أولى أيام الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير.

 توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

  1. مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي (50 درجة).
  2. مادة اللغة الأجنبية الأول للصف الثاني الثانوي (40 درجة).
  3. مادة اللغة الأجنبية الثانية (30 درجة).
  4. مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (40 درجة).
  5. مادة علم نفس واجتماع (30 درجة).
  6. مادة الأحياء – الصف الثاني الثانوي (30 درجة).
  7. مادة تطبيقات رياضة – الصف الثاني الثانوي (30 درجة).
  8. مادة الفلسفة (30 درجة).
  9. مادة تاريخ ثانية ثانوي (30 درجة).
  10. مادة الجغرافيا (30 درجة).
  11. مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي (30 درجة).
  12. مادة الفيزياء – ثانية ثانوي (30 درجة).

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وينشر لكم "الدستور" خطوات استخراج نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول برقم الجلوس فقط، من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات، عبر السطور التالية:-

  • أولا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات: من هنــا.
  • ثانيا: الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • ثالثا: حدد الصف الدراسي المقيد به الطالب (الأول/ الثاني).
  • رابعا: إدخال رقم جلوس الخاص بالطالب.
  • خامسا: الضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.

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