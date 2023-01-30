الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

طالب
طالب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول، اليوم الإثنين، برقم الجلوس، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 ستظهر بشكل درجات وأرقام وليست تقديرات وألوان، وفقا لقرار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت المديرية، اليوم الإثنين 30 يناير 2023، موعدا لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول إلكترونيا عبر البوابة الرسمية لمحافظة الجيزة، موضحة أن كشوف نتائج الطلاب ظهرت في المدارس الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع إليها.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة 

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من هنا.

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس وموعد ظهورها

عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

جدول إعلان نتائج التعليم الأساسي في محافظة الجيزة 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول إعلان نتائج الامتحانات للتعليم الأساسي كالتالي..

  • الأحد الموافق 29/1/2023: إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الأول الإعدادي.
  • الإثنين الموافق 30/1/2023: إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف الثاني الإعدادي.
  • الثلاثاء الموافق 31/1/2023: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

  • مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.
  • مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.
  • مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.
  • مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.
  • مجموع الصف الثاني الإعدادي للترم الأول 140 درجة.
  • المجموع الكلي للعام 280 درجة.

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 برقم الجلوس 

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وائل لطفي

عام طه حسين

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