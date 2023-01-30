رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول، اليوم الإثنين، برقم الجلوس، بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 محافظة الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 ستظهر بشكل درجات وأرقام وليست تقديرات وألوان، وفقا لقرار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت المديرية، اليوم الإثنين 30 يناير 2023، موعدا لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول إلكترونيا عبر البوابة الرسمية لمحافظة الجيزة، موضحة أن كشوف نتائج الطلاب ظهرت في المدارس الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع إليها.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من هنا.

جدول إعلان نتائج التعليم الأساسي في محافظة الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول إعلان نتائج الامتحانات للتعليم الأساسي كالتالي..

الأحد الموافق 29/1/2023: إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الأول الإعدادي.

الإثنين الموافق 30/1/2023: إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف الثاني الإعدادي.

الثلاثاء الموافق 31/1/2023: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مجموع الصف الثاني الإعدادي للترم الأول 140 درجة.

المجموع الكلي للعام 280 درجة.

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