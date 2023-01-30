الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

السيسى يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وكذلك دانيل روبنستاين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتم في هذا السياق، التطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، مشددًا على أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.

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