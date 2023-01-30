مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 يناير 2023 فى جميع المحافظات

يتابع الملايين مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في المحافظات عبر المنصات الإلكترونية خاصة الراغبون في ضبط توقيت الصلوات الخمس وأدائها في مواعيدها التي حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية واعتمدتها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في المساجد بكافة المحافظات.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 30 يناير 2023 في المحافظات

يستعرض موقع وجريدة "الدستور"، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء خلال اليوم، مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في المحافظات وهي كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:08 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:29 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:49 مساء.



مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:08 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:29 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:50 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:07 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:28 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:49 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة دمياط

موعد صلاة الفجر الساعة 5:17 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:03 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:25 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:46 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 5:35 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:24 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:22 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:43 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:04 مساء.



مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف

موعد صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:10 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:31 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:51 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:24 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:12 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:33 مساء.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:54 مساء.

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