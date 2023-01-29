سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه المصري ختام التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه المصري استقرارا، في ختام تعاملات، اليوم الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر، حيث شهدت أسعار الدولار تحركا كبيرا، الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 29.90 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.82 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية (اليورو) استقرارا ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 32.23 جنيه للشراء و32.52 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.34 جنيه للشراء و32.64 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجلت 32.39 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.41 جنيه للشراء و32.52 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 36.71 جنيه للشراء و37.05 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 36.84 جنيه للشراء و37.17 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 36.90 جنيه للشراء و37.17 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.97 جنيه للشراء و37.10 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 7.90 جنيه للشراء و7.94 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.10 جنيه للشراء و8.12 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 94.18 جنيه للشراء و97.77 جنيه للبيع.. وذلك وفقا للبنك الأهلي.

