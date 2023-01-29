جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-1-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري، ومباراة ليفربول ضد برايتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة

- الفيحاء × الاتحاد: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على SSC1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- إنبي × سموحة: في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- الزمالك × فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

- بيراميدز × سيراميكا كليوباترا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- برايتون × ليفربول: فيالساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- ستوك سيتي × ستيفيناج: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ريكسهام × شيفيلد يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- بلد الوليد × فالنسيا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أوساسونا × أتلتيكو مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- سيلتا فيجو × أتلتيك بيلباو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ريال مدريد × ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- ميلان × ساسولو: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1

- يوفنتوس × مونزا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1

- لاتسيو × فيورنتينا: في تمام الساعة السابعة مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1

- نابولي × روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- شالكه 04 × كولن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- باير ليفركوزن × بروسيا دورتموند: في الساعة السادسة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- نيس × ليل: في تمام الساعة الثانية ظهرًا

- أوكسير × مونبلييه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- كليرمون فوت 63 × نانت: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ستراسبورج × تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ستاد بريست 29 × أنجيه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- اجاكسيو × ليون: في تمام الساعة السادسة مساءً

- باريس سان جيرمان × ستاد ريمس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- إسطنبول سبور × قيصري سبور: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا

- إسطنبول باشاك شهير × قونيا سبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- فناربخشة × قاسم باشا: في تمام الساعة السادسة مساءً