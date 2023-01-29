الأحد 29 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-1-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية شروق الشمس يسعى عشاق الكرة في جميع دول العالم معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-1-2023، والقنوات الناقلة عبر جوجل، لتشجيع المنتخب المفضل لهم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-1-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023، وعدد من المواجهات في أكثر من دوري.

مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري
 

إنبي ضد نادي سموحة

يقام اللقاء في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 3:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

يقام اللقاء في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 3:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

الزمالك ضد فيوتشر

يقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني
 

بلد الوليد ضد فالنسيا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس اتش دي 1.

أوساسونا ضد أتليتكو مدريد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس اتش دي 1.

سيلتا فيجو ضد أتليتك بلباو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي  إن سبورتس اتش دي 1.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

يواجه ريال مدريد نظيره بيتيس في أقوى مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي
 

ميلان ضد ساسولو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي، 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

يوفنتوس ضد مونزا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب فى مباراة المصرى وفاركو

تكهنات بغياب هارى كين عن مباراة توتنهام وبريستون فى كأس الاتحاد الإنجليزى

لاتسيو ضد فيورنتينا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”

نابولي ضد روما

يستضيف فريق نابولي نظيره روما في أهم مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و”Startz Play APP”.

مواعيد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة مباريات الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2023| نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط

متحور جديد يظهر بمصر.. ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس يكشف أعراضه

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

سعر الدولار اليوم الأحد 29- 1- 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حدث فى باكو

د.أحمد الخميسى

لماذا ينتحر الأدباء؟

د. منى حلمى

«أنا أو هى».. قصة قصيرة

علي سعدة

جولة فى مدينة الأحلام

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

صور

الأمسية الشعرية الثانية لأحمد عبدالمعطي حجازي بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة آفاق الترجمة في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب عصور دانيال

محطة تل أبيب

المزيد

العراق تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة ومخيم جنين

إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات فى محيط القدس

هل يتوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟..خبراء يجيبون