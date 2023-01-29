مع بداية شروق الشمس يسعى عشاق الكرة في جميع دول العالم معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-1-2023، والقنوات الناقلة عبر جوجل، لتشجيع المنتخب المفضل لهم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-1-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 يناير 2023، وعدد من المواجهات في أكثر من دوري.

مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري



إنبي ضد نادي سموحة

يقام اللقاء في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 3:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

يقام اللقاء في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 3:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

الزمالك ضد فيوتشر

يقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني



بلد الوليد ضد فالنسيا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس اتش دي 1.

أوساسونا ضد أتليتكو مدريد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس اتش دي 1.

سيلتا فيجو ضد أتليتك بلباو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي إن سبورتس اتش دي 1.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

يواجه ريال مدريد نظيره بيتيس في أقوى مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي



ميلان ضد ساسولو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي، 2:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 1:30 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

يوفنتوس ضد مونزا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

لاتسيو ضد فيورنتينا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”

نابولي ضد روما

يستضيف فريق نابولي نظيره روما في أهم مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و”Startz Play APP”.