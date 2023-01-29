الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات يمنية أمريكية حول جهود إحلال السلام فى اليمن

وزير الخارجية اليمنى
وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن الجهود المبذولة لإحلال السلام فى البلاد.

 

وأكد ابن مبارك - وفقا لما أوردته وكالة اليمنية (سبأ) - التزام الحكومة اليمنية بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والعادل، وبما يكفل رفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية، مشيراً إلى أن ارتباط هذه المليشيات الإرهابية بالنظام الإيراني لا يهدد فقط الاستقرار في اليمن ولكنه يمثل تهديداً يمتد لجميع دول المنطقة وللأمن والسلم الدوليين.

 

وشدد على أهمية دعم الحكومة اليمنية وتعزيز برامج التعاون الثنائي بين اليمن والولايات المتحدة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني؛ وبما يساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات التي تسبب بها التصعيد والعدوان الحوثي المستمر.

 

من جانبه، استعرض فاجن، مجالات الدعم المختلفة التي تقدمها الحكومة الأمريكية لليمن، مؤكدا دعم السفارة الأمريكية للعمل الإنساني، للحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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