السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«السكر ارتفع».. النيابة تحسم سبب وفاة موظف أثناء ممارسة الرزيلة مع عشيقته

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد، دفن جثمان موظف، توفي أثناء ممارسته الرزيلة مع عشيقته أثناء تواجدهما بشقتها.

وكشفت التحقيقات بأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفي انتابته حالة تعب بسبب أن له تاريخ مرضي مع أمراض مزمنة وتوفي على أثرها. 

وكانت قد شهدت منطقة الشيخ زايد واقعة مأساوية عندما لقي موظف مصرعه أثناء ممارسته الرذيلة مع عشيقته داخل شقتها.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشقق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظف داخل حمام الشقة

بعمل التحريات تبين أن المتوفى كان يتواجد مع سيدة داخل شقتها لممارسة الرذيلة معها وأثناء ذلك انتابته حالة من التعب فدخل إلى حمام الشقة وتوفى.

كما دلت التحريات أن المتوفي مريض سكر وبروستاتا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ على السيدة لمناقشتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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