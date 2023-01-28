السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تخفيف حكم متهم بـ«خلية إمبابة» من الإعدام إلى المؤبد

خلية إمبابة
خلية إمبابة

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم "محمد .ح.ج"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بإعدام المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة الإرهابية، وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بالإعدام إلى السجن المؤبد.

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإعدام شنقًا للمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة" وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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