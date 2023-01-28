«المستوردين» تعلن الإفراج عن كامل البضائع الموجودة بالموانئ: قيمتها 15.5 مليار دولار

كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية السابق وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية، عن الإفراج عن كامل البضائع الموجودة بالموانئ، والتي بلغت قيمتها نحو 15.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق التجارية.

القرار يؤدي إلى استقرار أسعار السلع الغذائية وله مردود إيجابي على الاستثمار

وأكد "شيحة"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ بعد الإفراج الكامل عنها، كما أعلن رئيس الوزراء، يبعث برسالة طمأنة لجميع المستثمرين وجموع الشعب المصري، وسيكون له مردود إيجابي على الجميع موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته ومثمنًا مصداقية قرارات الحكومة في تنفيذ وعودها.

وعن استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، كشف رئيس شعبة المستوردين السابق عن أنه تم استيراد جميع مستلزمات رمضان، وسيتم طرحها للمواطنين بأسعار مناسبة بداية شهر شعبان، قائلًا: "كله جاهز والبضائع وصلت مصر وبكميات كبيرة تكفي احتياجات المصريين".

وتابع أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها اعتماد الجنيه كعملة رئيسية في الأسواق العالمية، منها روسيا والهند والصين والدول العربية، مما يحد الطلب على الدولار ويسمح بإنهاء دخول الشحنات بشكل طبيعي ويتيح حلولًا جيدة لعمليات الاستيراد.

ولفت "شيحة" إلى نجاح سياسات البنك المركزي المصري في توفير العملة الدولارية والتي أنهت الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين أجهزة الدولة والغرف التجارية لدعم عدلة الاقتصاد القومي وتوفير السلع بأسعار مناسبة والحد من الغلاء من خلال الشوادر ومعارض أهلًا رمضان المنتشرة على مستوى الجمهورية.