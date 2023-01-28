يتطلع الكثير من أولياء الأمور والطلاب إلى الاستعلام عن نتيجة الامتحانات للمراحل الابتدائية لسنوات الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.

لينك موقع وزارة التربية والتعليم خدمات التعليم الأساسي بالقاهرة

ومن خلال بوابة مصر التعليمية بوابة التعليم الأساسي يتم توفير الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب كل من: نتيجة الصف الرابع الابتدائي و نتيجة الصف الخامس الابتدائي و نتيجة الصف السادس الابتدائين وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الإلكترونية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم خدمات التعليم الأساسي بالقاهرة

نشرح في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية، والتي تتم على موقع بوابة التعليم الأساسي.. من هنا.

في البداية تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة.

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم. اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

3- اختيار العام الدراسي 2022 /2023 ، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول

خدمات بوابة التعليم الأساسي 2023

تتركز خدمات بوابة التعليم الأساسي في عدة نقاط منها:

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 .

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 .

استخراج شهادة بيان نجاح.

تقديم رياض أطفال 2023 .

التحويلات المدرسية.

فيديوهات توضيحية.

الدليل التعليمي.

تطبيق نتائج الامتحانات.

ومن جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصها على تسهيل إجراءات الحصول على نتائج امتحانات الطلاب للمراحل التعليمية المختلفة، مع عدم حدوث تكدس لأولياء الأمور والطلاب داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان النتائج.

وأشارت المديرية فى بيان لها يوم الجمعة، إلى أنه تم توحيد مواعيد إعلان النتائج «لكل مرحلة»، ليتم إعلانها بشكل موحد بجميع المدارس على مستوى المحافظة، وفقاً للجداول والروابط الرسمية.

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