السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء المصرية: 80% من حالات التهاب الحلق سببها إصابات فيروسية

التهاب الحلق
التهاب الحلق

قالت هيئة الدواء المصرية إن أكثر من 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن إصابات فيروسية، بينما تستخدم المضادات الحيوية على وجه التحديد للعدوى التي تسببها البكتيريا.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية: إذا كان الطفل يعاني من التهاب الحلق وسيلان الأنف وسعال، فإن الفيروس هو السبب المحتمل ولا يلزم إجراء الاختبارات الخاصة بالعدوى "البكتيرية".​

وتابعت هيئة الدواء المصرية: "تستخدم المضادات الحيوية فقط لعلاج التهاب الحلق الذي تسببه البكتيريا العقدية".​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال “مضاد حيوي” دون وصف الطبيب، وكذلك ضرورة اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقة حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.​

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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