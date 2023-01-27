أحمد مبارك: سعيد جداً لثقة الناس في «الدوم»

نقل المدرب المسرحي أحمد مبارك تجربة كأحد أعضاء لجنة تحكيم "الدوم"، موجهاً الشكر للمتسابقين الذين أبهروا لجنة التحكيم بعدد كبير من المواهب.

وقال أحمد مبارك: "مبسوط جداً لثقة الناس في البرنامج، وأقولهم احلموا بموهبتكوا واللي جاي كله، وإن شاء الله تقدروا تحققوا أحلامكم".

"الدوم"

وبدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني من القاهرة، لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

وتكونت لجنة التحكيم من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبي الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.